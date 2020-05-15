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Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

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21:13   15 Мая 2020
Политика

РФ и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автомобильных перевозчиков

РФ и Турция договорились о взаимном снятии ограничений для автомобильных перевозчиков

Министерство транспорта РФ сообщило о то, что Турция и Россия договорились о взаимном снятии ограничений для автомобильных перевозчиков на двустороннее сообщение. Об этом сообщает ведомство.

Стороны оценили позитивно взаимные меры, направленные на снятие ограничений на период пребывания водителей в ходе двусторонних поездок. Также они договорились о взаимном снятии ограничений на время, которое отводится на транзит.

Одиннадцатого марта министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время телефонного разговора с турецким коллегой Адилем Караисмаилоглу призвал Турцию снять ограничения для российских автоперевозчиков во избежание ответных мер со стороны Москвы.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #турция #авиаперевозки

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