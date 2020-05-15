Примаков: Решение ФРГ по СП-2 показало серьезную зависимость Берлина от США

Решение немецкого регулятора по «Северному потоку-2» вовсе не означает, что российский газопровод не будет достроен, а свидетельствует лишь о том, что США оказывают на Германию давление в этом вопросе.

О том, что в ситуации с «Северным потоком-2» имеется политическая составляющая в эфире радио Sputnik заявил член Международного комитета Государственной думы Евгений Примаков.

Ранее германское Федеральное сетевое агентство (BNA) сообщило о своем решении отказать оператору строительство газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG в том, чтобы вывести газопровод из-под ограничительных норм новой газовой директивы Евросоюза.

Как отметили в BNA, теперь российская сторона сможет лишь наполовину заполнить газопровод, так как половину его мощности оператор газопровода, согласно директиве, обязан зарезервировать для альтернативных поставщиков. А чтобы вывести «Северный поток-2» из-под действия данной директивы, его надо было достроить до 23 мая 2019 года. Однако, решение немецкого регулятора в течение месяца может быть оспорено в суде.

Евгений Примаков, комментируя сложившуюся ситуацию, напомнил, что немцы сами заинтересованы в получении российского газа и в завершении строительства «Северного потока-2», однако они испытывают сильное давление со стороны США, выступающих против российского газопровода и не оставляющих надежды сорвать завершение проекта.

«Американцы поставили перед собой задачу, чтобы проект никогда не был достроен, они хотят свой газ продавать подороже. И Германии приходится как-то реагировать на это давление – они находятся в сильной зависимости от Штатов», — отметил парламентарий.

Однако, добавил он, в ФРГ есть и здравомыслящие люди, и крупные промышленники, заинтересованные в надежных поставщиках энергоносителей.