Смоленская ритуальная компания извинилась за акцию по промокоду "корона"

Владелец ритуальной фирмы в Смоленске извинился за скидку на памятники по промокоду "корона".

Смоленская компания по организации похорон "Свеча" предлагала скидку на памятник по промокоду "корона". Акция оскорбила горожан. Владелец ритуальной компании объяснил изданию "360", что организация не хотела никого обидеть. Он добавил, что молодежь восприняла рекламу с юмором.

Владелец ритуальной компании рассказал, что, несмотря на сферу деятельности, их организация ощущает сложности. По промокоду они предоставляли реальную скидку в размере 20%.

Собеседник отметил, что рекламу уже удалили с сайта и убрали все объявления. Компания принесла извинения людям, которых задела реклама.