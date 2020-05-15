Рапопорт предложил лишить футболистов "шведского стола" во время матчей

Бывший спортсмен отметил, что возобновление российского чемпиона по футболу — отлично, однако спортсменам придется столкнуться с определенными сложностями.

Спортивные команды планируют начать подготовку к возобновлению российской премьер-лиги (РПЛ) в начале июня. Об этом в интервью изданию 360.tv рассказал бывший главный тренер и спортивный директор футбольной команды "Зенит" Борис Рапопорт.

Рапопорт отметил, что перед началом тренировок необходимо будет проверить всех спортсменов и сотрудников на коронавирус и обязательно следить за всеми нормами безопасности.

"Я думаю, что если ситуация будет позволять играть на своих стадионах без зрителей, то почему бы нет. Единственный вопрос: как команды будут перемещаться по стране", — отметил спортсмен.

Мужчина считает, что при перемещении будет трудно соблюдать все необходимые меры предосторожности, которые установлены из-за COVID-19.

Рапопорт отметил, что во время питания не должно быть "шведского стола" и, возможно, для безопасности игроков им стоит прилетать в город непосредственно в день соревнований.

Бывший тренер "Зенита" отметил, что игра без зрителей, конечно не то, однако, аудитории у экранов телевизоров должно значительно прибавиться.