Беглов лично проверил оснащенность временного госпиталя Минобороны в Пушкине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл в Пушкин, чтобы проверить временный госпиталь Минобороны, возведенный за рекордные сроки по поручению президента РФ Владимира Путина.

Стационар на территории ФГКУ "442 военный клинический госпиталь" в Пушкине оснащен современной техникой для лечения пациентов с коронавирусом. Медицинское учреждение в случае необходимости может также принимать гражданских тяжелобольных, заявил Беглов. Модульный корпус был построен буквально за два месяца. На данный момент он полностью готов для приема заболевших. В отделении реанимации находится 10 инфекционных боксов, пишут "Невские новости".

По словам губернатора Петербурга, за все время пандемии в городе появилось 6353 койки для пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии. Это превышает рекомендации Минздрава РФ. Однако, по мнению Беглова, этого все равно недостаточно.

"Поэтому мы в ближайшее время намерены довести количество коек до 10 тысяч", — отметил градоначальник.

Каждый из боксов оборудован аппаратами ИВЛ и ЭКМО. В кабинетах присутствуют аппараты УЗИ, функциональной диагностики, компьютерной томографии, рентгена и эндоскопии.