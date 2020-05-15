Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ФМБА заявила об эффективности "мефлохина" в борьбе коронавирусом

Глава ФМБА заявила об эффективности "мефлохина" в борьбе коронавирусом

 Рапопорт предложил лишить футболистов "шведского стола" во время матчей

Рапопорт предложил лишить футболистов "шведского стола" во время матчей
Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

 Клинцевич заявил, что Зеленский не имеет самостоятельности на посту президента Украины

Клинцевич заявил, что Зеленский не имеет самостоятельности на посту президента Украины
Примаков: Решение ФРГ по СП-2 показало серьезную зависимость Берлина от США

Примаков: Решение ФРГ по СП-2 показало серьезную зависимость Берлина от США

 Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети

Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети
Глава ФМБА заявила об эффективности "мефлохина" в борьбе коронавирусом

Глава ФМБА заявила об эффективности "мефлохина" в борьбе коронавирусом

 Рапопорт предложил лишить футболистов "шведского стола" во время матчей

Рапопорт предложил лишить футболистов "шведского стола" во время матчей
Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

Курбанов отметил недостоверность сведений об отставке президента Сирии Башара Асада

 Клинцевич заявил, что Зеленский не имеет самостоятельности на посту президента Украины

Клинцевич заявил, что Зеленский не имеет самостоятельности на посту президента Украины
Примаков: Решение ФРГ по СП-2 показало серьезную зависимость Берлина от США

Примаков: Решение ФРГ по СП-2 показало серьезную зависимость Берлина от США

 Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети

Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети
21:07   15 Мая 2020
Весь мир

Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети

Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети

Испытания изолированной работы энергосистемы, которые пройдут в Калининграде в сентябре текущего года, будут однодневными и никак не отразятся на Литве.

Согласно заявлению литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, у него на этот случай намечен четкий план, который позволить обеспечить надежность координированной работы с соседними странами и их операторами.

«Мы оцениваем испытания работы Калининграда в изолированном режиме как взаимную подготовку к синхронизации балтийских стран с сетями континентальной Европы. С технической точки зрения это испытание не повлияет на работу электроэнергетической системы Литвы», — подчеркнул руководитель литовского оператора Дайвис Вирбицкас.

Как сообщает издание «Экспресс-неделя», испытания работы в изолированном режиме в Калининградской области будут продолжаться в течение восьми часов 12 сентября. В этом время Литва не будет импортировать электроэнергию с российской территории. Подобные испытания Калининград уже проводил в мае 2019 года и тогда они были признаны успешными.

Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети

К 2025 году прибалтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – намереваются подключиться к европейской энергосистемы, выйдя из энергокольца, соединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву (БРЭЛЛ).

Ранее они уже подписали с Еврокомиссией соответствующий меморандум. Согласно разработанному плану, они синхронизируются с континентальной Европой через Польшу, используя морской кабель Harmony Link и смычку LitPol Link. По оценке многих экспертов, «энергетическая независимость от России», ради которой затевается отключение от БРЭЛЛ, станет не только очень затратным мероприятием, но и больно ударить по карману потребителей, так как неизбежно приведет к росту тарифов на электроэнергию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#экономика #политика #литва #прибалтика #калининград #весь мир #брэлл

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...