Калининград испытает отключение Прибалтики от своей электросети

Испытания изолированной работы энергосистемы, которые пройдут в Калининграде в сентябре текущего года, будут однодневными и никак не отразятся на Литве.

Согласно заявлению литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, у него на этот случай намечен четкий план, который позволить обеспечить надежность координированной работы с соседними странами и их операторами.

«Мы оцениваем испытания работы Калининграда в изолированном режиме как взаимную подготовку к синхронизации балтийских стран с сетями континентальной Европы. С технической точки зрения это испытание не повлияет на работу электроэнергетической системы Литвы», — подчеркнул руководитель литовского оператора Дайвис Вирбицкас.

Как сообщает издание «Экспресс-неделя», испытания работы в изолированном режиме в Калининградской области будут продолжаться в течение восьми часов 12 сентября. В этом время Литва не будет импортировать электроэнергию с российской территории. Подобные испытания Калининград уже проводил в мае 2019 года и тогда они были признаны успешными.

К 2025 году прибалтийские страны – Литва, Латвия и Эстония – намереваются подключиться к европейской энергосистемы, выйдя из энергокольца, соединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву (БРЭЛЛ).

Ранее они уже подписали с Еврокомиссией соответствующий меморандум. Согласно разработанному плану, они синхронизируются с континентальной Европой через Польшу, используя морской кабель Harmony Link и смычку LitPol Link. По оценке многих экспертов, «энергетическая независимость от России», ради которой затевается отключение от БРЭЛЛ, станет не только очень затратным мероприятием, но и больно ударить по карману потребителей, так как неизбежно приведет к росту тарифов на электроэнергию.