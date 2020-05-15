ВОЗ высоко отметила организацию тестирования на COVID-19 в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала стрессовым тестом для систем здравоохранения всех стран. Российская система, как считают во Всемирной организации здравоохранения, этот тест с честью выдерживает.

Организацию проведения массовых тестов на COVID-19 в России высоко оценила ВОЗ. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, слова которого цитирует ТАСС, отметил хорошую работу российских медиков в этом направлении.

Вместе с тем он отметил, что массовое тестирование выявляет большое количество новых случаев коронавирусной инфекций без явных симптомов, что также увеличивает нагрузку на медицинские учреждения.