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20:07   15 Мая 2020
Общество

ВОЗ высоко отметила организацию тестирования на COVID-19 в России

ВОЗ высоко отметила организацию тестирования на COVID-19 в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала стрессовым тестом для систем здравоохранения всех стран. Российская система, как считают во Всемирной организации здравоохранения, этот тест с честью выдерживает.

Организацию проведения массовых тестов на COVID-19 в России высоко оценила ВОЗ.  Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, слова которого цитирует ТАСС, отметил хорошую работу российских медиков в этом направлении.

Вместе с тем он отметил, что массовое тестирование выявляет большое количество новых случаев коронавирусной инфекций без явных симптомов, что также увеличивает нагрузку на медицинские учреждения.

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Автор: Юлия Яковлева
#воз #тестирование #COVID-19

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