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19:57   15 Мая 2020
Общество

Руководство "Фуд Сити" опровергло слухи о повышении стоимости аренды

Руководство "Фуд Сити" опровергло слухи о повышении стоимости аренды

Сообщение о том, что владелец крупного оптово-розничного рынка "Фуд Сити", который находится в Новой Москве, увеличивает плату за аренду, не соответствует действительности.

Ранее в социальных сетях публиковались ролики, на которых арендаторы "Фуд Сити" якобы бастуют из-за повышения аренды торгового места на рынке. Десятки мигрантов собрались возле парковки у рынка. Сотрудники МВД уговорили их разойтись, сообщает РИА Новости.

Администрация "Фуд Сити" заявила, что спор возник на фоне нехватки торговых мест, так как имеется избыточный спрос в результате поставки большого количества сезонных фруктов и овощей, а не на почве финансовых разногласий. Для разрешения конфликта владелец рынка открыл дополнительные торговые точки для продажи сезонного товара. 

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Автор: Борис Нестеров
#москва #рынок

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