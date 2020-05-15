Руководство "Фуд Сити" опровергло слухи о повышении стоимости аренды

Сообщение о том, что владелец крупного оптово-розничного рынка "Фуд Сити", который находится в Новой Москве, увеличивает плату за аренду, не соответствует действительности.

Ранее в социальных сетях публиковались ролики, на которых арендаторы "Фуд Сити" якобы бастуют из-за повышения аренды торгового места на рынке. Десятки мигрантов собрались возле парковки у рынка. Сотрудники МВД уговорили их разойтись, сообщает РИА Новости.

Администрация "Фуд Сити" заявила, что спор возник на фоне нехватки торговых мест, так как имеется избыточный спрос в результате поставки большого количества сезонных фруктов и овощей, а не на почве финансовых разногласий. Для разрешения конфликта владелец рынка открыл дополнительные торговые точки для продажи сезонного товара.