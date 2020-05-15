Новый пакет мер поддержки экономики США одобрили в Палате представителей

Антикризисные меры в условиях пандемии коронавируса могут обойтись американским властям в 3 триллиона долларов, если решение Палаты представителей поддержит Белый дом.

Распространение коронавирусной инфекции на территории США нанесло мощнейший удар по экономической отрасли страны. Уровень безработицы среди населения бьет все рекорды и грозит государству мощнейшими потрясениями.

Американские власти принимают меры по поддержке населения и бизнеса. На новый пакет госпомощи могут потратить 3 триллиона долларов. Подобное решение одобрила Палата представителей США, сообщили представители ведомства. Однако республиканцы полагают, что такую сумму выделять пока не стоит. Итог будет зависеть от того, как властвующие силы договорятся между собой.