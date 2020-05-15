Предприниматели, которые понесли ущерб из-за ситуации с коронавирусом, могут получить информацию о положенных им мерах поддержки от Федеральной налоговой службы, говорится на сайте ведомства.

Сайт service.nalog.ru позволит бизнесменам при помощи ИНН найти список всех мер помощи, которые на фоне пандемии положены им индивидуально. Специальная программа ФНС РФ самостоятельно ищет данные о наличии отсрочки по уплате налогов.

Предприниматели также получили возможность при помощи интернета узнать все необходимое о полагающихся субсидиях для среднего и малого бизнеса. Помимо этого, сервис позволяет получить информацию о действии моратория на банкротство.

Компании могут сталкиваться с тем, что им не полагаются какие-то спецмеры, в связи с чем портал сообщит обо всех имеющихся видах помощи. Узнать о них можно в разделах "Коронавирус: меры поддержки бизнеса" и "Субсидии для малого бизнеса".