Кедми: Украина оказалась «за гранью экономической катастрофы»

Спустя год после победы на президентских выборах 2019 года Владимира Зеленского, олицетворявшего тогда последние здоровые силы, оставшиеся на Украине, ситуация неожиданно оказалась хуже самых плохих ожиданий.

Об этом в интервью телеканалу Iton TV заявил политический аналитик Яков Кедми.

По словам эксперта, Зеленский не выполнил ни одного из своих многочисленных предвыборных обещаний украинцам, продемонстрировав при этом, что совершенно не понимает ситуацию ни внутри страны, ни в мире.

«Он понимает только то, как морочить публике голову со сцены», — подчеркнул Кедми.

В результате этой некомпетентности, положение Украины, которая скатилась за грань экономической катастрофы, десятикратно ухудшилось в сравнении с 2014 годом. При этом главные источники дохода страны, состоящие из заработка трудовых мигрантов и помощи Запада, иссякли в результате повсеместных ограничений, введенных в связи с пандемией.

Плюс ко всему вышесказанному, заключил политолог, Зеленский не оправдал и тех ожиданий, которые были связаны с изменением отношения постмайданной Украины к героическому прошлому страны и к общим с Россией страницам истории.

Напомним, украинский актер и шоумен Владимир Зеленский 21 апреля 2019 года победил во втором туре президентских выборов, с огромным отрывом обойдя действующего президента Украины Петра Порошенко, баллотировавшегося на второй срок, и набрав более 70% голосов избирателей.

В своей предвыборной программе Зеленский заявлял о желании сделать из Украины такую страну, где за 15 минут можно оформить загранпаспорт, за час – открыть бизнес, и за одну секунду – проголосовать на выборах. Кроме того, Зеленский обещал, что украинские старики будут получать достойную пенсию, «а не инфаркт от счетов за коммуналку», учителя и врачи – реальную зарплату, а «коррупционеры – реальные сроки». Также Зеленский обещал, что вопрос об отмене многолетнего меморандума на продажу земель сельхозназначения будет вынесен на всенародный референдум.