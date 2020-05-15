Россия создает стратегический задел для Севморпути

В создании Северного морского пути помимо России потенциально могут быть заинтересованы многие страны мира, так как в будущем этот маршрут будет аккумулировать большой грузопоток между европейскими и азиатскими странами.

Об этом в пятницу, 15 мая, пишет RT, приводя мнение доцента кафедры внешней политики РФ и международных отношений МГИМО Олега Александрова.

По словам эксперта, Северный морской коридор может войти в число самых используемых мировых транспортных артерий, и со временем, благодаря климатическим изменениям, его значение будет лишь расти, так как в результате таяния льдов этот путь становиться доступен для судоходства на протяжении все более длительного времени в году.

«Огромное международное значение этой трассы как международного полярного маршрута будет возрастать, для этого есть все шансы. И сейчас мы должны активно готовиться к этому, развивать инфраструктуру и совершенствовать необходимые технологии», — заявил Александров.

Россия, добавил он, в последние годы сделала в этом направлении очень многое и, благодаря этому, у нее уже есть задел, которого лишены другие страны региона. Наша страна на протяжении всего Севморпути развивает инфраструктуру, наращивает портовые мощности и строит ледоколы, которые со временем заменят суда, созданные еще в Советском Союзе.