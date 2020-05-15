Новейший истребитель ВВС США пятого поколения F-22 потерпел крушение во Флориде

Новейший многофункциональный истребитель пятого поколения F-22, приписанный к авиабазе ВВС США Эглин, штат Флорида, потерпел крушение во время учебного полета, сообщают официальные представители пресс-службы ведомства.

Пилот успел направить самолет в пустынную район, после чего произвел катапультирование. В настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Имя пилота пока не разглашается.

"На месте происшествия работают первые спасатели из 96-го испытательного эскадрона. Место падения самолета было оцеплено", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вылет F-22 проходил в рамках учений. Специальная комиссия начала расследование причин крушения.