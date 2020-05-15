Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

 РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть

РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть
СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

 МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры
Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

 Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»
Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

 РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть

РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть
СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

 МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры
Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

 Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»
19:26   15 Мая 2020
Общество

Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Сирийский лидер Башар Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев, а слухи о его возможной отставке сильно преувеличены, заявил координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

Представители сирийской оппозиции опубликовали в СМИ информацию о возможной отставке Асада. По их информации, вопрос президентства якобы уже обсуждают в правительстве России, Турции и Ирана, однако никаких подтверждений своим предположениям авторы материалов не привели. Саблин напомнил о победах Сирии в вооруженных конфликтах и положительной тенденции в сирийской экономике, которая наблюдается во время правления Асада.

"Сегодня ему нет реальной альтернативы", — заявил Саблин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Башар Асад стал президентом Сирии в 2020 году. Правительства России и Сирии ведут тесное сотрудничество, власти России активно помогают жителям Сирии в борьбе с терроризмом, регулярно проводят в стране гуманитарные акции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#саблин #сирия #асад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...