Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Сирийский лидер Башар Асад пользуется поддержкой большинства сирийцев, а слухи о его возможной отставке сильно преувеличены, заявил координатор группы дружбы Госдумы по связям с парламентом САР Дмитрий Саблин.

Представители сирийской оппозиции опубликовали в СМИ информацию о возможной отставке Асада. По их информации, вопрос президентства якобы уже обсуждают в правительстве России, Турции и Ирана, однако никаких подтверждений своим предположениям авторы материалов не привели. Саблин напомнил о победах Сирии в вооруженных конфликтах и положительной тенденции в сирийской экономике, которая наблюдается во время правления Асада.

"Сегодня ему нет реальной альтернативы", — заявил Саблин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Башар Асад стал президентом Сирии в 2020 году. Правительства России и Сирии ведут тесное сотрудничество, власти России активно помогают жителям Сирии в борьбе с терроризмом, регулярно проводят в стране гуманитарные акции.