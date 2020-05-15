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18:50   15 Мая 2020
Политика

СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

Стало известно местонахождение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после его очередного исчезновения. Как пишет New York Post, глава КНДР нашелся на своей вилле на берегу Японского моря.

СМИ сообщают, что последние несколько недель около закрытого пляжного курорта Вонсан-Кальма заметили несколько яхт, одна из которых сейчас принадлежит Ким Чен Ыну и находится около его виллы на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Ранее судно находилось на модернизации. Издание также пишет мнение других СМИ, которые предполагают, что все это время с середины апреля Ким Чен Ын не покидал свою пляжную резиденцию. 

В первый раз северокорейский лидер "пропал" 15 апреля, о его местонахождении не сообщалось в течение 20 дней, а американская разведка сообщала, что он серьезно болен. Также СМИ писали, что место Ким Чен Ына в скором времени займет его сестра. Затем северокорейский лидер появился на открытии завода по производству удобрений, но после этого его вновь "потеряли" на 13 дней.

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Автор: Яна Либерман
#кндр #ким чен ын #северная корея

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