СК РФ выявил причастных к размещению нацистских фото в виртуальном "Бессмертном полку"

Следственный комитет России установил круг лиц, которые могут быть причастны к попытке размещения фотографий немецких нацистов в виртуальной акции "Бессмертный полк — онлайн".

Следствие выявило владельцев IP-адресов, с которых пытались опубликовать запрещенный контент. Несколько десятков человек, преимущественно иностранные граждане, подозреваются в совершении противоправных действий. Сообщение размещено на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемые лица пытались оправдать преступные действия лидеров нацистской Германии, осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. В рамках расследования уголовного дела разыскиваются установленные в ходе следствия лица.

Российские граждане осудили попытки размещения неизвестными лицами на сайте "Бессмертного полка" фотографий Гиммлера и Гитлера. Согласно опросам, 83% россиян осуждают этот проступок.