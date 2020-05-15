СК РФ выявил причастных к размещению нацистских фото в виртуальном "Бессмертном полку"

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

 РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть

РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть
СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

 МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры
Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

 Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»
Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

Депутат Саблин назвал слухи об отставке президента Сирии сильно преувеличенными

 РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть

РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть
СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

СМИ узнали о местонахождении Ким Чен Ына после очередного исчезновения

 МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры
Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

 Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»
18:43   15 Мая 2020
Категория

СК РФ выявил причастных к размещению нацистских фото в виртуальном "Бессмертном полку"

СК РФ выявил причастных к размещению нацистских фото в виртуальном "Бессмертном полку"

Следственный комитет России установил круг лиц, которые могут быть причастны к попытке размещения фотографий немецких нацистов в виртуальной акции "Бессмертный полк — онлайн".

Следствие выявило владельцев IP-адресов, с которых пытались опубликовать запрещенный контент. Несколько десятков человек, преимущественно иностранные граждане, подозреваются в совершении противоправных действий. Сообщение размещено на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, подозреваемые лица пытались оправдать преступные действия лидеров нацистской Германии, осужденных Международным военным трибуналом в Нюрнберге. В рамках расследования уголовного дела разыскиваются установленные в ходе следствия лица. 

Российские граждане осудили попытки размещения неизвестными лицами на сайте "Бессмертного полка" фотографий Гиммлера и Гитлера. Согласно опросам, 83% россиян осуждают этот проступок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#следствие #нацисты #бессмертный полк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...