МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

Продление санкционных мер в отношении ряда российских IT-компаний президентом Украины Владимиром Зеленским еще на три года прокомментировали в МИД РФ.

Представители ведомства назвали решение Зеленского актом прямой цензуры. Правительство Украины показало, что не собирается пересматривать свою дискриминационную политику в отношении российских соцсетей и ряда IT-компаний.

Ранее стало известно, что глава Незалежной Зеленский принял решение продлить санкции в отношении российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также против "Яндекса", Mail.ru, "Доктор Веб" и других компаний на три года.