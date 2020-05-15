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 МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры
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18:41   15 Мая 2020
Политика

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

МИД РФ назвал продление санкций Украиной в отношении российских IT-компаний актом цензуры

Продление санкционных мер в отношении ряда российских IT-компаний президентом Украины Владимиром Зеленским еще на три года прокомментировали в МИД РФ.

Представители ведомства назвали решение Зеленского актом прямой цензуры. Правительство Украины показало, что не собирается пересматривать свою дискриминационную политику в отношении российских соцсетей и ряда IT-компаний.

Ранее стало известно, что глава Незалежной Зеленский принял решение продлить санкции в отношении российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также против "Яндекса", Mail.ru, "Доктор Веб" и других компаний на три года.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #украина #санкции

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