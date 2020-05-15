Падение ВВП Евросоюза поставило новый антирекорд

Размер валового внутреннего продукта Европейского союза за первый квартал 2020 года уменьшился на 2,6% в сравнении с аналогичным показателем прошлогодней давности, по данным агентства статистики Eurostat.

Пандемия коронавируса нанесла мощнейший удар по европейской экономике. Последствия, которые ожидают европейскую экономическую зону из-за приостановки предприятий, роста уровня безработицы, введения различного рода ограничений по борьбе с COVID-19, будут крайне непредсказуемыми, считают эксперты.

Ситуация с подобным рекордным падением ВВП Евросоюза наблюдалась лишь в 2009 году. По сравнению с параметрами четвертого квартала 2019 года ВВП снизился на 3,3%, чего никогда не фиксировалось за всю историю наблюдений, которую аналитики ведут с 1995 года.

Сроки завершения коронавирусной инфекции и скорость снятия ограничительных мер европейскими государствами обозначат последующий характер развития экономической отрасли ЕС.