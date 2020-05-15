Амбиции Рашкина привели его к безответственному политиканству

Депутат Госдумы Валерий Рашкин не прекращает попыток провести пленум Московского горкома КПРФ в разгар пандемии коронавируса. Глава московских коммунистов планирует начать подготовку к мероприятию 7 июня.

Ранее Рашкин уже пытался согласовать мероприятие в середине-конце мая, пишет Telegram-канал «Кремлевская прачка».

Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов самоизолируется у себя в кабинете, вождь столичных коммунистов тащит горожан на несанкционированные акции. Рашкин призывает москвичей нарушить карантинные меры и выйти 17 мая на митинг «За сменяемость власти, против президентского самовластия».

Мероприятие станет второй за месяц несогласованной с властями столицы акцией, которую проводит московское крыло КПРФ. 9 мая коммунисты под предводительством депутата развернули провокативный баннер: «Подняли над Рейхстагом, поднимем и над Кремлем». Среди участников митинга были пожилые люди, а большинство присутствующих забыло про маски. Не шло речи и о социальной дистанции.

Акцию пришлось разгонять полицейским. Сторонники депутата предсказуемо загремели в ОВД. Сам Рашкин избежал задержания — спасла депутатская корочка.

Вероятнее всего, депутат не согласовал митинг с Центральным Комитетом (ЦК) партии. В эфире радиостанции «НСН» Зюганов заявил, что не в курсе очередной несанкционированной акции, организованной за его спиной. Глава КПРФ пообещал «разобраться с ситуацией».

Действия Рашкина — не что иное, как проявление внутрипартийной борьбы, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Коммунисты уже активно делят между собой место Зюганова, объяснил эксперт «Политике сегодня».

Рашкин намерено провоцирует внутрипартийные трения, чтобы воспользоваться ситуацией. Все это происходит на фоне пандемии, когда политическая жизнь в России замерла в ожидании снятия ограничительных мер, отметил политолог.