Цуканов назвал примерную дату голосования по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ планируется на лето этого года, рассказал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Он уточнил, что итоговая дата голосования будет озвучена позже. На решение о его проведении напрямую влияет снижение заболеваемости COVID-19, которое должно наблюдаться по стране. В случае отсутствия положительной динамики дата будет перенесена.

Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта. Данные на сайте обновляются каждые 24 часа.