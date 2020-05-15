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18:15   15 Мая 2020
Общество

Большая часть российских граждан одобряет работу Путина и Мишустина

Большая часть российских граждан одобряет работу Путина и Мишустина

Две трети россиян положительно высказались о работе президента РФ Владимира Путина и главы правительства Михаила Мишустина. Об этом сообщил ВЦИОМ, представив результаты проводившегося с 4 по 10 мая опроса.

Доверие к президенту Путину высказали 67,1% опрошенных. 61% россиян одобрил работу главы государства, передает "Интерфакс". На втором месте рейтинга доверия к российским политикам - премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ему доверяют 50,8% российских граждан. Не доверяют Мишустину 27,5% респондентов.

Деятельность российского премьер-министра одобрили 37,4% сограждан, 36% респондентов положительно оценили работу Правительства РФ. Не одобряют работу Мишустина 10,5% граждан, 26,6% критикуют работу кабмина. 

В ходе опроса в период с 4 по 10 мая ежедневно опрашивали 1,6 тысячи респондентов.

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Автор: Яна Либерман
#путин #кабмин #опрос вциом #мишустин

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