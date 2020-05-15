РФС заявил о возобновлении чемпионата России по футболу: ФК «Урал» готов играть

Российский футбольный союз (РФС) решил возобновить чемпионат и Кубок России с 21 июня, но матчи будут проводиться без зрителей до конца сезона.

Июньскую доигровку исполком РФС обсуждал с футбольными клубами — не все поддержали это решение. Но ФК «Урал» готов к матчам. Клуб будет участвовать и в премьер-лиге, и в Кубке России, где у команды есть все шансы выйти, как минимум, в финал.

«Конечно, клуб, как участник этих турниров, будет играть на всех фронтах. Получается, что мы минимум за месяц должны провести девять матчей, так что будет напряженный период для нас», — рассказали «Политике Сегодня» в пресс-службе ФК «Урал».

Очевидны и сложности в организации матчей, пока режим самоизоляции во многих регионах до сих пор не снят и рискует быть продленным. По вопросу безопасности игроков и болельщиков был разработан протокол, в котором учитывался опыт европейских стран — там тоже планируется возобновить чемпионат в ближайшее время.

«Два основных момента — это постоянное тестирование на коронавирус футболистов и проведение матчей без зрителей. Это два ключевых параметра по безопасности, есть еще много других. Говорить о том, готов или нет какой-то регион к проведению матчей, в частности Екатеринбург, пока нельзя. Режим самоизоляции не прекращен. И какие-то решения могут быть 18-го числа — либо о продлении его, либо об отмене. Тут нужно ждать решения со стороны региональных властей. Российская премьер-лига РФС понимает эту ситуацию, что во всех регионах ситуация разная, новсе равно решение о доигрывании сезона было принято», — поделился пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.

Мнение у клубов разное, но в РФС до озвучивания сегодняшнего решения интересовались их позицией и принимали к сведению, подчеркнули в пресс-службе ФК «Урал». Исполком РФС проводил два совещания с участием руководства клубов — в них участвовал исполнительный директор РФС Александр Алаев.

«Все высказывалось, все обсуждалось. РФС безусловно в курсе, какой клуб какой позиции придерживается. Изначально и премьер-лига, и РФС проговаривали, что они настроены на доигровку сезона — это было приоритетным вариантом. Прорабатывались разные варианты, в том числе и то, как мы будем действовать, если сезон не будет доигран — план А, план Б, план С… Но приоритетом всегда было доигрывание. И пока реализуется оптимистичный сценарий. Но различных сложностей достаточно, поэтому надо ждать их разрешения», — заключил Медведевских.

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