Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство разработало специализированный центр по заготовке плазмы крови для лечения больных с COVID-19, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Специальный координирующий центр крови будет заниматься заготовкой и хранением плазмы крови для лечения людей с выявленным коронавирусом. Кроме того, специалисты выявили, что наиболее уязвимой к коронавирусу оказалась вторая группа крови.

Центр ФМБА подтвердил этот факт, отметила Скворцова. Среди пациентов с коронавирусом большое количество людей со второй группой крови. Остальные группы крови идут в значительном отрыве по числу выявленных больных.

Высокий риск заболеть отмечается не только у людей со второй группой крови, но и у пожилых, а также граждан с хроническими заболеваниями. Президент России Владимир Путин объявил об отмене нерабочего периода. Главы регионов РФ самостоятельно будут принимать решения о послаблении ограничительных мер. Подробная информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф.