"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

Профсоюз "Альянс врачей" Анастасии Васильевой собирает донаты с россиян якобы на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков, которые борются с COVID-19. Примечательно, что более 30% от собранной суммы сторонники Навального оставляют себе.

Организация не стесняется публиковать обычные картинки, обработанные в графическом редакторе, выдавая их за полноценные финансовые отчеты о расходах собранных пожертвований. Реальных документов "Альянс" не предоставляет, а общественный деятель Илиас Меркури обнародовал видеозапись, на которой подробно рассказал, что сторонники так называемого ФБК (признан иноагентом в РФ) распоряжаются этими деньгами как захотят.

Доказать фейковость отчетов удалось благодаря поиску магазинов в интернете, где можно приобрести СИЗ. Общественник привел в пример одноразовый комбинезон ценой 295 рублей и другие товары. Благодаря незамысловатым подсчетам было установлено, что Васильева должна была потратить на СИЗ 145 627 рублей, но глава "Альянса" потратила на закупки 293 813 рубля.

Если сложить все пожертвования, которые получает "Альянс врачей", то общая сумма превысит 1,5 млн рублей, что составляет 1/3 от всех собранных донатов. Судя по всему, порядка 32% этих средств организация Навального оставляет себе, сообщает Nation News.