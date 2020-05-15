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19:11   15 Мая 2020
Весь мир

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

Об этом в интервью изданию Sputnik Литва заявил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя новость Европейского командования Вооруженных сил США об отмене запланированных на весну маневров Defender Europe 2020, частью которых должны были стать польско-американские военные учения Allied Spirit.

Тем не менее, совместные учения Польши и Соединенных Штатов Америки с участием более шести тысяч военнослужащих и соблюдением всех необходимых мер безопасности из-за коронавируса намечены на 5-19 июня.

По мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, Варшаве ничего не остается, кроме как провести запланированные учения, так как деньги на них уже выделены и их необходимо потратить.

«Иначе, если не тратить деньги на учения, то на следующий год могут не дать эти деньги. Конгресс может не дать, сказать: вы же не проводите учения, зачем вам эти деньги. Естественно, будут расшибать лоб, но учения проведут», — отметил военный эксперт.

Литовкин объяснил, почему Польша не откажется от военных учений с США

При этом он добавил, что армия, собственно, для этого и существует – чтобы готовиться к войне и воевать.

«Армия не может стоять на одном месте. Я здесь не оправдываю американских и польских генералов. Армия – тот механизм, который рассыпается, если он не действует. Это касается любой армии, не только американской, польской, но и нашей отечественной тоже», -заключил Виктор Литовкин.

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Автор: Александр Люблинский
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