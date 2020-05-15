Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

 Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия
Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

 Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан
Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

 Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия
Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

 Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан
17:40   15 Мая 2020
Экономика

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Облик новой российской орбитальной станции ракетно-космическая корпорация "Энергия" будет разрабатывать под руководством нового генерального директора. Им стал Игорь Озар, занимавший до начала года пост гендиректора ПАО "Сухой".

Смена гендиректора РКК "Энергия" даст предприятию свежий взгляд на текущее положение дел и на перспективы развития. Как сообщает РИА Новости, освободивший этот пост Николай Севастьянов станет советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В новом статусе Севастьянов будет курировать вопросы развития частного сектора космонавтики в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#роскосмос #энергия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...