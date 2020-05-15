Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Облик новой российской орбитальной станции ракетно-космическая корпорация "Энергия" будет разрабатывать под руководством нового генерального директора. Им стал Игорь Озар, занимавший до начала года пост гендиректора ПАО "Сухой".

Смена гендиректора РКК "Энергия" даст предприятию свежий взгляд на текущее положение дел и на перспективы развития. Как сообщает РИА Новости, освободивший этот пост Николай Севастьянов станет советником генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В новом статусе Севастьянов будет курировать вопросы развития частного сектора космонавтики в России.