Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Глава России Владимир Путин 15 мая обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в стране и на внешнеполитической арене.

Во время оперативного совещания, которое проходило в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в России и в мире, были затронуты вопросы политики и экономики. В ходе совещания президент страны поднял вопросы внутриполитической обстановки, ситуацию в мире, а также затронул обеспечение национальных интересов России.

Подытожил онлайн-конференцию Путин обсуждением предотвращения распространения коронавируса в государстве.