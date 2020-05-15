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 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
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17:33   15 Мая 2020
Россия

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Глава России Владимир Путин 15 мая обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в стране и на внешнеполитической арене.

Во время оперативного совещания, которое проходило в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в России и в мире, были затронуты вопросы политики и экономики. В ходе совещания президент страны поднял вопросы внутриполитической обстановки, ситуацию в мире, а также затронул обеспечение национальных интересов России.

Подытожил онлайн-конференцию Путин обсуждением предотвращения распространения коронавируса в государстве.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #совбез #коронавирус

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