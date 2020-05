Профессор Рыбакова: теории NYT о занижении статистики по COVID-19 в РФ взяты из воздуха

Ежедневно в России публикуется информация о ситуации с коронавирусом. Несмотря на полную прозрачность и достоверность данных, ряд западных СМИ считают, что якобы статистика смертности от COVID-19 в РФ занижена.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что публикуемая на ежедневной основе информация о зараженных COVID-19 полностью достоверна.

«Мы никогда не манипулировали официальной статистикой», — заявила Голикова.

Зато некоторые СМИ пытаются манипулировать не статистикой, а общественным мнением. Так, The New York Times и Financial Times опубликовали материалы о том, что в РФ занижается статистика смертности от коронавируса. В след за ними материал выпустило базирующееся в Латвии издание «Медуза», утверждающее, что московские морги «переполнены».

«Политика Сегодня» связалась с Маргаритой Рыбаковой, заведующей кафедрой патологической анатомии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. Профессор знакома с отчетами по смертности в России от COVID-19. По ее словам, теории о том, что в стране якобы занижена статистика, взяты из воздуха.

«Так нельзя говорить. К примеру, в США, Германии и Швейцарии первое время вообще было запрещено проводить вскрытия погибших от вируса. В России же в каждом случае проводится аутопсия (процедура вскрытия – прим. ред.), поэтому наша статистика самая объективная. Мне, главному патологоанатому, тоже говорят, где-то в транспорте, знакомые, "у нас все переполнено, все плохо". Это не имеет ничего общего с реальностью», — заключила Рыбакова.

Рыбакова добавила, что поскольку изучение диагнозов пациентов продолжается и после подачи официальной статистики, возможна «небольшая погрешность». Но дело в том, что она возможна и в обратную сторону, когда позднее выясняется, что человек все-таки умер не от коронавируса: то есть статистика смертности от COVID-19 в России может быть еще и завышена.

В МИД России назвали публикации FT и NYT «беспочвенными спекуляциями» и «очередным сенсационным антироссийским фейком». Посольство России в США передало главному редактору The New York Times письмо с требованием опровергнуть информацию о статистике коронавируса в РФ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

Сообщения западных изданий опровергли и в Депздраве Москвы, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, в ведомстве заявили, что диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются «исключительно точными».

Но в The New York Times не сомневаются в достоверности опубликованного изданием материала. По мнению вирусолога, эксперта Подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Министерства здравоохранения РФ Виктора Зуева, подобные СМИ являются «никчемной публикой». Воспринимать всерьез подаваемую ими информацию не стоит.

«Понимаете, если обращать внимание на болтовню, то лучше не жить. Есть такие люди, знаете, когда один человек увидел, что у соседа стало лучше, чем у него, он подумал "как хорошо, и я так хочу сделать и попробую сделать". А есть такой, который знает, что ничего не может, но начинает критиковать, что все на самом деле плохо. И это его утешает. Это никчемная публика, которая не может ничего конкретного предложить», — подчеркнул Зуев.

Накануне публикации газет New York Times и Financial Times начали изучать эксперты Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Тексты западных изданий анализируют на предмет фейков и недостоверной информации. Если материалы NYT и FT попадут под статью 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Роскомнадзор может потребовать от российских операторов связи ограничить доступ к этим изданиям.

Кроме того, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту публикации в газетах.

По состоянию на 17:30 15 мая 2020 года в России зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусом. «Политика Сегодня» уже писала о многочисленных вбросах от NYT и о призыве сенатора Андрея Климова выставить «Медузе» счета за фейковые публикации.