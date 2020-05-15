Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

 Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия
Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

 Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан
Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

 Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия
Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

 Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан
17:25   15 Мая 2020
Сирия

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Положение беженцев в лагере Эр-Рукбан в американской зоне оккупации на юге Сирии можно охарактеризовать словами "гуманитарная катастрофа". Американцы не помогают обитателям лагеря, а помощь от ООН разворовывают боевики, охраняющие лагерь.

Положение обитателей лагеря Эр-Рукбан те из них, кто смог вырваться из устроенного американцами и боевиками ада, называют "Освенцимом в Сирии". Рассуждения руководителя военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика приводит в новой публикации Федеральное агентство новостей

Беженцы, собравшиеся в начале сирийской войны в лагерь Эр-Рукбан на границе Сирии, Ирака и Иордании, не подозревали в свое время, в какую ловушку они попали. Американцы, оккупировав район Сирии, где находится лагерь, используют его в качестве обоснования своего военного присутствия здесь, которое нужно для защиты беженцев, хотя в реальности их нужно защищать от американцев.

Комиссар Яррик сообщает, что боевики группировки "Джейш Магавир ат-Таура", под властью которых находится Эр-Рукбан, требуют от беженцев 150 долларов за возможность выйти из лагеря. Разумеется, у бедных узников лагеря таких средств нет. Боевики используют их для разных работ, оплачивая их деятельность скудным пайком. За то, чтобы жить чуть получше, нужно платить. Нередки в лагеря избиения и изнасилования. Медицины там тоже нет.

От тяжелых условий жизни, недоедания и болезней каждый день в Эр-Рукбане умирают люди. Неудивительно, что вокруг лагеря растут могильники. Все призывы России к мировому сообществу обратить внимание на бедственное положение обитателей лагеря смерти остаются без ответа, потому что все боятся сказать что-то против США, которые контролируют эту территорию и покровительствуют террористам, издевающимся над мирными жителями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сирия #беженцы #эр-рукбан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...