Положение беженцев в лагере Эр-Рукбан в американской зоне оккупации на юге Сирии можно охарактеризовать словами "гуманитарная катастрофа". Американцы не помогают обитателям лагеря, а помощь от ООН разворовывают боевики, охраняющие лагерь.

Положение обитателей лагеря Эр-Рукбан те из них, кто смог вырваться из устроенного американцами и боевиками ада, называют "Освенцимом в Сирии". Рассуждения руководителя военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссара Яррика приводит в новой публикации Федеральное агентство новостей.

Беженцы, собравшиеся в начале сирийской войны в лагерь Эр-Рукбан на границе Сирии, Ирака и Иордании, не подозревали в свое время, в какую ловушку они попали. Американцы, оккупировав район Сирии, где находится лагерь, используют его в качестве обоснования своего военного присутствия здесь, которое нужно для защиты беженцев, хотя в реальности их нужно защищать от американцев.

Комиссар Яррик сообщает, что боевики группировки "Джейш Магавир ат-Таура", под властью которых находится Эр-Рукбан, требуют от беженцев 150 долларов за возможность выйти из лагеря. Разумеется, у бедных узников лагеря таких средств нет. Боевики используют их для разных работ, оплачивая их деятельность скудным пайком. За то, чтобы жить чуть получше, нужно платить. Нередки в лагеря избиения и изнасилования. Медицины там тоже нет.

От тяжелых условий жизни, недоедания и болезней каждый день в Эр-Рукбане умирают люди. Неудивительно, что вокруг лагеря растут могильники. Все призывы России к мировому сообществу обратить внимание на бедственное положение обитателей лагеря смерти остаются без ответа, потому что все боятся сказать что-то против США, которые контролируют эту территорию и покровительствуют террористам, издевающимся над мирными жителями.