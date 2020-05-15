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18:48   15 Мая 2020
Общество

Уголовным делом завершилось массовое заражение в алмазной компании Архангельской области

Уголовным делом завершилось массовое заражение в алмазной компании Архангельской области

Архангельские правоохранители возбудили уголовное дело после массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников крупного добытчика алмазов на месторождении имени Владимира Гриба — компании «АГД Даймондс». По информации регионального УМВД, дело возбудили по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

«Политике Сегодня» в Роспотребнадзоре по Архангельской области подтвердили начало эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни. Представители компании «АГД Даймондс» оперативно не прокомментировали ситуацию. Предварительно, на предприятии выявили 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при архангельском правительстве о первом заболевшем на алмазном месторождении сообщили 20 апреля. Им оказался 54-летний работник «АГД Даймондс» из Брянской области. Только в период с 20 по 30 апреля подтвердили 30 случаев заболевания на алмазном месторождении.

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Автор: Андрей Рыдаль
#роспотребнадзор #шахта #архангельская область #алмазы #коронавирус

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