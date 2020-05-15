Во время пандемии коронавируса объем сбережений граждан России снизился на 14%, до 2,1 трлн рублей. По прогнозам ЦБ, снижение будет продолжаться, а запас россиян «на черный день» будет около 1,3-1,5 трлн рублей, сообщают "Известия".

В отчете Банка России говорится, что в 2018 году 54% россиян предпочитали хранить накопления в банковских вкладах, а 46% предпочитали наличную форму. В прошлом году тенденция банковских вкладов пошла на увеличение.

В 2020 году подход к хранению средств кардинально изменился. Россияне начали снимать деньги со своих банковских вкладов. Для этого есть как минимум две причины: боязнь потери денег из-за кризиса и приобретение товаров длительного хранения.

Если сравнивать способы хранения денег тогда и сейчас, то особой разницы нет, главное, на что стоит обращать внимание — цель для этих финансов, считает экономист Антон Шабанов. Об этом он сообщил в беседе с ФАН.

В случае, когда человек хочет сберечь деньги от инфляции, стоит обратить внимание депозитное хранение. Если есть желание заработать сверх инфляции, стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты, такие как облигации, поделился мнением эксперт.