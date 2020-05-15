Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

 Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия
Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

 Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан
Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

Скворцова рассказала о создании центра по заготовке плазмы крови для лечения COVID-19

 Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 

Путин провел онлайн-совещание с членами Совбеза 
"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

"Альянс врачей" придумал схему заработка на пожертвованиях во время пандемии

 Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия

Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" сменил главу предприятия
Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату»

 Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан

Комиссар Яррик рассказал об ужасах жизни беженцев в лагере Эр-Рукбан
17:01   15 Мая 2020
Экономика

Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения в условиях пандемии

Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения в условиях пандемии

Во время пандемии коронавируса объем сбережений граждан России снизился на 14%, до 2,1 трлн рублей. По прогнозам ЦБ, снижение будет продолжаться, а запас россиян «на черный день» будет около 1,3-1,5 трлн рублей, сообщают "Известия". 

В отчете Банка России говорится, что в 2018 году 54% россиян предпочитали хранить накопления в банковских вкладах, а 46% предпочитали наличную форму. В прошлом году тенденция банковских вкладов пошла на увеличение.

В 2020 году подход к хранению средств кардинально изменился. Россияне начали снимать деньги со своих банковских вкладов. Для этого есть как минимум две причины: боязнь потери денег из-за кризиса и приобретение товаров длительного хранения.

Если сравнивать способы хранения денег тогда и сейчас, то особой разницы нет, главное, на что стоит обращать внимание — цель для этих финансов, считает экономист Антон Шабанов. Об этом он сообщил в беседе с ФАН

В случае, когда человек хочет сберечь деньги от инфляции, стоит обратить внимание депозитное хранение. Если есть желание заработать сверх инфляции, стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты, такие как облигации, поделился мнением эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#банк #валюта #вклад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...