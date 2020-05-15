Погребинский раскритиковал предложение привлечь США к «нормандскому формату» 

Власти Украины прикладывают все силы, чтобы исчерпать возможности реализации минских договоренностей, именно с этим связаны разговоры о «плане Б», который якобы предполагает подключение к переговорному процессу американцев.

Такое мнение высказал украинский политолог Михаил Погребинский, выступая в пятницу 15 мая, в эфире местного телеканала NewsOne.

По словам эксперта, вся активность украинской стороны, в том числе и повышение статуса участников контактной группы, направлена именно на то, чтобы возможности реализации Минских соглашений были исчерпаны.

«Вот мы повысили уровень и так далее. Но если вы сказали, что не будете выполнять формулу Штайнмайера, то считайте, что еще вчера прекратили «план А». Приступайте уже, наконец, к плану «Б». Они уже давно говорят, что у них есть какой-то «план Б», — подчеркнул Погребинский.

По словам политолога, слухи о том, что «план Б» связан с вовлечением в переговоры в «нормандском формате» США – это «чистая болтовня», так как для того, чтобы посредническая функция, кто бы ее на себя ни взял, была эффективной, нужно, чтобы стороны стремились к согласию

«Допустим, Россия соглашается, чтобы там участвовали США. Допустим, что США участвуют в игре и говорят, как Кент (Джордж Кент, куратор Украины в Госдепе): отдайте границу. И что донецкие говорят: «Мы не отдадим границу!». И что? Американцы войска введут что ли? Да нет, конечно», — заявил эксперт.

Но участие в «нормандском формате» американцев, по словам Погребинского, лишь заведет переговоры в тупик.

«Во время этой, допустим, встречи Нормандия+ с Америкой, президент США говорит: «Нет, надо сначала отдать границу». Все, на этом точка. Переговоры дальше закончились», — объяснил эксперт вое мнение.

При этом он добавил, что ряд экспертов, которых он не склонен критиковать, полагают, что Россия может быть заинтересована в присоединении американцев к «нормандскому формату», так как их участие в переговорах обнажит их интересы.