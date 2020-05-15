Депутат Вострецов увидел "здравое зерно" в предложении ввести пособия на маски и перчатки

Председатель НРК Ирина Волынец предложила в период пандемии коронавируса выдавать россиянам пособия, на которые они смогут покупать индивидуальные средства защиты. Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал инициативу.

Ношение защитных масок и перчаток с 12 мая стало обязательным во многих регионах России. За их отсутствие жителям Москвы, Петербурга и других субъектов РФ полагается штраф. По мнению автора инициативы, не у всех россиян есть материальная возможность обзавестись необходимым количеством средств защиты, поэтому Волынец предложила правительству поддержать россиян пособиями на соответствующие нужды.

Депутат Вострецов заявил о намерении разработать законопроект, благодаря которому нуждающиеся россияне смогут получать такую помощь в ближайшее время.

"С одной стороны, идея попахивает популизмом, но с другой стороны, здравое зерно есть", — заявил депутат в беседе с корреспондентом ФАН.

Ознакомиться с мерами по нераспространению коронавирусной инфекции, а также следить за актуальными данными о течении нового типа пневмонии в РФ можно на созданном при поддержке кабмина РФ специальном портале стопкоронавирус.рф.