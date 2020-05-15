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16:35   15 Мая 2020
Политика

Премьер-министр Словении объявил об окончании пандемии COVID-19 в стране

Премьер-министр Словении объявил об окончании пандемии COVID-19 в стране

Словения объявила об окончании пандемии коронавируса в стране, в ближайшее время власти начнут снимать ограничения, заявил премьер-министр страны Янез Янша.

По словам Янши, в стране наилучшая эпидемиологическая обстановка среди всех стран Европы, поэтому можно объявить о конце пандемии. Словения ввела режим карантина в стране с 16 марта. Сейчас в стране сохраняется масочный режим, также рекомендуется соблюдать дистанцию в магазинах и общественных местах. Страна собирается открыть границы для жителей ЕС, граждане других государств должны пройти карантин по прибытии, сообщает ТАСС

Власти пока не готовы разрешить массовые мероприятия, но на следующей неделе в Словении открываются рестораны, торговые центры и отели, а также начнутся спортивные соревнования. В Словении выявлено 1,4 тысячи заболевших коронавирусом, скончались 103 человека.

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Автор: Василий Пименов
#словения #пандемия #коронавирус

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