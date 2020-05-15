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16:30   15 Мая 2020
Общество

Кабмин рассмотрит антикризисные предложения Беглова

Кабмин рассмотрит антикризисные предложения Беглова

Дополнительные меры по поддержке бизнеса, самозанятых и безработных в регионе передали из Санкт-Петербурга в Москвую. Об этом на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Среди предложенных идей было расширение круга предприятий, на которые распространяются "кредитные каникулы", так как сейчас они включают только малый и средний бизнес. Также следует увеличить минимальную выплату пособия по безработице для людей, потерявших работу до 1 марта, с 1,5 тысячи рублей до 6 тысяч рублей, уверен Беглов. 

Для индивидуальных предпринимателей пострадавших отраслей было предложено установить выплату в 6 тысяч, а их несовершеннолетним детям выплату в размере 3 тысяч рублей. Для самозанятых предлагается ввести практику оплачиваемых отпусков и отпусков по болезни.

Для предприятий предложено выделить субсидии на покупку медоборудования, это направлено на сохранение здоровья сотрудников и увеличение бюджетного ассигнования на программы поддержки экспорта.

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Автор: Кристина Мокроусова
#средний бизнес #александр беглов #коронавирус

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