Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

Пандемия COVID-19 стала для Запада поводом для нового этапа информационной войны, направленной против РФ, уверен эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что в отношении России развернута дезинформационная кампания в контексте коронавирусной инфекции. Соответствующим образом она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга и публикацию американского Bloomberg.

Столтенберг заявил, что КНР и РФ якобы распространяют недостоверную информацию о коронавирусе. Bloomberg считает, что Правительство РФ ведет подсчет умерших пациентов с COVID-19 не так, как другие страны, а потому статистика является неверной.

Простаков в ходе общения с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что смертность пациентов с COVID-19, которая попадает под статистику, зависит сразу от ряда факторов.

Эксперт уверен, что с учетом ранних публикаций, в которых говорилось о якобы "тиражировании фейков" о коронавирусе российской стороной, можно уверенно говорить о том, что пандемия COVID-19 стала для Запада очередным этапом информационной войны против РФ.

В заключение Простаков добавил, что этой ситуации с публикацией фейков Западом против России необходимо твердо противодействовать, в том числе и через официальные каналы внешнеполитического ведомства РФ.