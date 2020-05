Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ

Факт публикации вбросов о коронавирусе в России такими западными СМИ, как The New York Times и Financial Times стал причиной обращения думской комиссии по внешнему вмешательству в Генеральную прокуратуру для принятия мер в отношении дезинформирующих.

"Такие публикации имеют не меньшую опасность для общества, поэтому им должна быть дана надлежащая правовая оценка в соответствии с законодательством Российской Федерации", — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Он обратил внимание, что NYT и FT неоднократно дезинформировали читателей, публикуя недостоверные данные о ситуации с коронавирусом в России. Об этом сообщает ФАН. В качестве примера он также привел издание "МБХ медиа", выполняющие функции иноагента, телеканал "Настоящее время" и медиаресурс "Кавказ. Реалии".

Ранее сенатор Олег Морозов и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обозначили, что фейковые новости некоторых СМИ являются попыткой запугать граждан страны, сообщает ФАН.

Генпрокуратура РФ выставила требование заблокировать вбросы оппозиционных СМИ о числе жертв коронавируса в России. И это уже является небольшой победой гражданского общества, подчеркнул Малькевич.