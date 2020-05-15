ФАН обнаружил нестыковки в финотчете ФБК

"Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) разместил в сети финансовый отчет за 2019 год, в котором обнаружился ряд неувязок и подозрительных статей расходов, что говорит о возможных махинациях организации.

Фонд за прошлый период собрал 82,3 млн рублей добровольных пожертвований. Из них 63,5 млн потрачены на работу организации. На балансе компании остались 18,8 млн рублей. Переводы на биткоин-кошельки главы фонда Алексея Навального и его сотрудников вовсе не отмечены в отчете. Не учтены и средства на оплату штрафов и судебных взысканий с сотрудников ФБК.

Федеральное агентство новостей не раз замечало несоответствие данных в отчетах ФБК. Каждый год в них есть серьезные расхождения. Например, в 2017 году фонд собрал 80 млн рублей, потратив 56,3 млн рублей. На балансе организации должно было остаться 23,7 млн рублей.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов объяснил расхождения наличием "белого" и "черного" бюджетов. Первый предоставляется под отчетностью для людей, которые пожертвовали деньги, а второй тратится на шикарные отпуска и модные наряды для Навального и его близких. Он отметил, что воспринимать серьезно отчеты ФБК нельзя.