Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

Сегодня, уже в далеком 1969 году, на экраны вышла драма культового режиссера Сидни Поллака «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?». Спустя полвека мы стали свидетелями настоящей нефтяной драмы, с Саудовской Аравией в главной роли.

Всего четыре года назад принц Салман обещал, что в 2020 году его не будут интересовать цены на нефть.

«Мы сможем жить без нефти», — утверждал он.

Как показала практика, в этом году цены на нефть фактического властителя ваххабитской диктатуры волнуют гораздо сильнее, чем в 2016-м. Пойдя на поводу у России, амбициозный принц сделал все возможное, чтобы не просто обрушить нефтяной рынок, а чтобы забравшим нефть доплачивали.

Перипетии нефтяной войны более двух месяцев занимают первые полосы газет и входят в топ новостей интернета. Абсолютными лидерами стали заголовки на всех языках мира «Салман поставил Путина на колени!» и аналогичные по смыслу. Следует отдать должное масс-медиа — Саудовской Аравии оказали всю возможную информационную поддержку. Невзирая на факты и вопреки им, замалчивая и даже перевирая при необходимости.

К сожалению, для саудитов, мир жесток. По мере того, как заполнялись нефтехранилища и росла цена фрахта танкеров, которые и сами уже превратились в хранилища нефти, оптимизма у них заметно поубавилось. Последние надежды рухнули в первой половине мая, когда стало очевидно, что вступившие в силу ограничения в рамках ОПЕК+ не привели к существенному росту цен, предложение по-прежнему значительно опережает спрос, а Россия демонстрирует олимпийское спокойствие и впервые обошла Саудовскую Аравию по объемам поставки нефти в Китай.

Соломиной, переломившей упрямство принца Салмана, стал его разговор с президентом США Дональдом Трампом. После которого Эр-Рияд сообщил об одностороннем сокращении добычи с 1 июня еще на миллион баррелей. Но этим дело не ограничилось.

Как пишет Вloomberg, следом за саудитами о дополнительных, сверх оговоренных в рамках сделки ОПЕК+, сокращениях, заявили Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Издание утверждает, что это самое большое сокращение за 18 лет, но, как следует из графика ниже, падение добычи вот-вот скатится до уровня начала 80-х годов прошлого века.

Да, Вloomberg преподносит это максимально политкорректно:

«… поскольку они (саудиты) возглавляют глобальные усилия по стабилизации рынка».

Но все уже понимают, что Саудовскую Аравию загоняли, как героев драмы Поллака.

Осведомленные источники, заказчики и трейдеры сообщают агентству Вloomberg о том, что как минимум дюжина клиентов в Азии получили уведомление от Saudi Aramco о сокращении поставок уже в июне. Значительно большие сокращения ждут поставки саудовской нефти в США и ЕС.

«Это политически важно для США и для Трампа, — сказал Оливье Якоб, управляющий директор компании Сonsultant Petromatrix GmbH в Цуге, Швейцария. — Саудиты будут отправлять меньше нефти в Атлантический бассейн. Это так же жест в сторону русских — мол саудиты не хотят обрушить европейский рынок».

Не не хотят — не могут. Два месяца пытались выдавить с рынка ЕС русскую нефть. Не вышло.

Представители Aramco media отказались от комментариев агентству Вloomberg. Тем не менее, на правах анонимности, чиновники сообщили, что 8 из 12 нефтеперерабатывающих заводов в Азии заявили, что поставки сокращены на 20-30% от контрактных. Большая часть крупных сокращений пришлась на покупателей в Китае и Индии.

Еще большие сокращения ожидают США и Европу, в которых покупатели получат лишь около половины тех объемов, которые они обычно закупают. Некоторые получат на 70%, меньше, пишет Вloomberg.

Трамп уже заявил, что на этой неделе цены на нефть растут благодаря сокращению поставок Саудовской Аравией.

«Наши великие энергетические компании с миллионами рабочих мест снова начинают выглядеть очень хорошо», — написал он в Twitter.

Что ж, ничего иного президент США написать не мог — выборы на носу. Выживет ли сланцевая индустрия в США — вопрос риторический — «выживут не только лишь все, мало кто сможет это сделать» (цитата мэра Киева боксера Кличко). Пока же очевидно одно — первой и главной жертвой нефтяной войны стала именно Саудовская Аравия. И во многом, вовсе не из-за политики России, а вследствие как собственных амбиций, так и политики своего главного союзника — США.

А так как цены на нефть по-прежнему не устраивают Саудовскую Аравию, США и Россию (именно в таком порядке), так как основным игрокам нужна цена как минимум 71, 60 и 42 доллара соответственно, война будет продолжена.

И мы уже знаем, где будут очередные жертвы.

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