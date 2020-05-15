Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Мужчина угрожал подорвать киевский супермаркет после просьбы персонала магазина о соблюдении масочно-перчаточного режима. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за хулиганство.

Инцидент произошел в пятницу, 15 мая. Посетитель супермаркета получил замечание от охранника супермаркета, из-за чего впал в ярость, сообщили в пресс-службе киевского управления Нацполиции. Злоумышленник достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать окружающим.

На место инцидента оперативно прибыли стражи порядка и взрывотехники. Полицейские установили, что у мужчины при себе была граната РГД-5 и сигнальные ракеты. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, если его вина по факту хулиганства будет доказана в суде.