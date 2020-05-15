Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

 Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ

Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ
Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

 Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times

Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times
Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

 Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ

Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ
Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

 Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times

Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times
15:55   15 Мая 2020
Общество

Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Мужчина угрожал подорвать киевский супермаркет после просьбы персонала магазина о соблюдении масочно-перчаточного режима. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за хулиганство.

Инцидент произошел в пятницу, 15 мая. Посетитель супермаркета получил замечание от охранника супермаркета, из-за чего впал в ярость, сообщили в пресс-службе киевского управления Нацполиции. Злоумышленник достал предмет, похожий на гранату, и начал угрожать окружающим.

На место инцидента оперативно прибыли стражи порядка и взрывотехники. Полицейские установили, что у мужчины при себе была граната РГД-5 и сигнальные ракеты. Теперь злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, если его вина по факту хулиганства будет доказана в суде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#украина #киев #граната

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...