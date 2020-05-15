Самонкин: Facebook помогает Западу в инфовойне против России

Администрация Instagram заблокировала несколько профилей россиян, в том числе аккаунты, предположительно связанные с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Такими действиями соцсеть помогает США в инфовойне против РФ, уверен политолог Юрий Самонкин.

Внезапную блокировку профиля общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова и аккаунта kadyrov_95 администрация соцсети объяснила американскими санкциями, которые действуют в отношении Кадырова с 2017 года. Позже профили в Instagram восстановили, однако в администрации Кадырова заявили, что глава Чечни не имеет к ним отношения. По мнению Самонкина, такие действия соцсети можно расценивать как очередные попытки инфоатаки в отношении РФ.

"США по-прежнему ищут повод в очередной раз уколоть Россию и информационно ее дискредитировать", — заявил политолог в беседе с корреспондентом iReactor.

Instagram, Facebook, YouTube и другие западные интернет-площадки регулярно блокируют аккаунты и посты российских пользователей, в том числе патриотического содержания. Ряд российских экспертов выступают за блокировку этих сервисов на территории РФ за нарушение российского законодательства.