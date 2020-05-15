Из-за того, что последние пять лет были маловодными, в 2020 году Украина может столкнуться с дефицитом воды в реках, которые активно используются людьми, что приведет к негативным экономическим последствиям для всей страны.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в пятницу, 15 мая, заявило Государственное агентство водных ресурсов.

«Отмечается, что с дефицитом могут столкнуться реки, которые имеют значительную антропогенную нагрузку. Причина — последние пять лет в стране были маловодными», — сообщение пресс-службы СНБО цитирует украинское интернет издание «Лига».

При этом, как отмечается, участники заседания СНБО, приняв во внимание тревожный прогноз Агентства водных ресурсов, утвердили список рекомендаций кабмину, направленных на обеспечение водной безопасности Украины в текущем году, а также инициировали работы по разработке новой государственной водной стратегии. Также участники заседания обсудили необходимость модернизации центральной системы водоснабжения Украины, чтобы обеспечить население питьевой водой, и привлечение для этого дополнительного финансирования.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выступил с предложением включить в украинскую систему водоснабжения артезианские скважины и подземные источники питьевой воды, предварительно проведя их полную инвентаризацию.