"Единая Россия" предложила ввести систему страхования от безработицы в РФ

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

 Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ

Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ
Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

 Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times

Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times
Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

Простаков: Запад развернул дезинформационную кампанию против РФ на фоне пандемии

 Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ

Госдума обратилась в ГП из-за публикации NYT и FT фейков о COVID-19 в РФ
Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

Посетитель угрожал взорвать супермаркет на просьбу охранника надеть маску

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

Загнанных саудитов пристреливают или Начать войну и выиграть ее — две разницы

 Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times

Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times
15:37   15 Мая 2020
Политика

"Единая Россия" предложила ввести систему страхования от безработицы в РФ

"Единая Россия" предложила ввести систему страхования от безработицы в РФ

Страховая модель пособия для безработных граждан может предотвратить появление многих проблем, а также увеличить процент легализации занятости в стране, считают руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев.

Вспышка коронавируса и вызванный ею кризис в российской экономике выявили существенные недочеты в действующих механизмах финансирования пособий по безработице. Сейчас источником денежных выплат гражданам, официально признанным безработными, является федеральный бюджет.

Расчет размера пособий по безработице не зависит от предыдущей занятости человека. Практика развитых стран показывает, что система страхования от потери работы действует эффективнее, рассказали депутаты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#кризис #единая россия #безработица

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...