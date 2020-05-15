"Единая Россия" предложила ввести систему страхования от безработицы в РФ

Страховая модель пособия для безработных граждан может предотвратить появление многих проблем, а также увеличить процент легализации занятости в стране, считают руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред ЕР Андрей Исаев.

Вспышка коронавируса и вызванный ею кризис в российской экономике выявили существенные недочеты в действующих механизмах финансирования пособий по безработице. Сейчас источником денежных выплат гражданам, официально признанным безработными, является федеральный бюджет.

Расчет размера пособий по безработице не зависит от предыдущей занятости человека. Практика развитых стран показывает, что система страхования от потери работы действует эффективнее, рассказали депутаты.