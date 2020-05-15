Путин призвал навести порядок в строительных нормах РФ

Правительству РФ необходимо "зачистить" строительные нормы и правила, а также обеспечить наведение порядка в ведении строительной документации, обозначил президент России Владимир Путин.

Эту инициативу глава страны озвучил в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны в регионах. Он сообщил, что ранее обсуждал строительство медцентра с одним из губернаторов. Как ему стало известно, на проектирование проекта ушел бы год, а на его строительство – еще два. Об этом информирует ТАСС.

"Всякие СНиПы, "хрипы" и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса – их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!", — обозначил Путин.

Он сообщил, что поручил правительству РФ как следует рассмотреть эти вопросы и предоставить свои предположения.