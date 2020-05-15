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Выдуманные сенсации и сокрытие правды. Чем известна газета The New York Times
15:29   15 Мая 2020
Россия

Путин заявил о продолжении развития первичного звена здравоохранения после COVID-19

Путин заявил о продолжении развития первичного звена здравоохранения после COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 рано или поздно закончится, но проблемы, которые она выявила, потребует решения. Главная нагрузка в борьбе с болезнью легла на плечи обычных врачей и медсестер.

Развитие первичного звена здравоохранения должно продолжаться и после окончательной победы над пандемией COVID-19, поскольку именно на это звено падает основная нагрузка при любом подобном кризисе.

Каждый россиянин может узнать о том, как российские врачи и власти борются с распространением коронавирусной инфекции на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #здравоохранение #COVID-19

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