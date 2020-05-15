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15:17   15 Мая 2020
Общество

Захаров: игнорирование пандемии подорвет рейтинг КПРФ

Захаров: игнорирование пандемии подорвет рейтинг КПРФ

Коммунисты должны понести ответственность за нарушение режима самоизоляции в период эпидемии COVID-19, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Члены КПРФ намерены в очередной раз проигнорировать запрет московских властей и провести массовую акцию 17 мая. Подобная деятельность, особенно в рамках борьбы с COVID-19, дискредитирует коммунистов в глазах россиян, уверен политолог Дмитрий Захаров. 

По словам эксперта, действия КПРФ нельзя назвать адекватными. Коммунисты открыто игнорируют угрозу коронавируса и подают соответствующий пример своим соотечественникам. 

Власти РФ должны наказать коммунистов за попытки организовать массовые сходки в период пандемии COVID-19, считает Захаров. Кроме того, политолог в беседе с NewInform заявил, что следует ужесточать российское законодательство в этой части.

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Автор: Илья Романович
#кпрф #наказание #захаров #коронавирус

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