Захаров: игнорирование пандемии подорвет рейтинг КПРФ

Коммунисты должны понести ответственность за нарушение режима самоизоляции в период эпидемии COVID-19, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Члены КПРФ намерены в очередной раз проигнорировать запрет московских властей и провести массовую акцию 17 мая. Подобная деятельность, особенно в рамках борьбы с COVID-19, дискредитирует коммунистов в глазах россиян, уверен политолог Дмитрий Захаров.

По словам эксперта, действия КПРФ нельзя назвать адекватными. Коммунисты открыто игнорируют угрозу коронавируса и подают соответствующий пример своим соотечественникам.

Власти РФ должны наказать коммунистов за попытки организовать массовые сходки в период пандемии COVID-19, считает Захаров. Кроме того, политолог в беседе с NewInform заявил, что следует ужесточать российское законодательство в этой части.