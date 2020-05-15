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15:12   15 Мая 2020
Россия

Путин призвал регионы следовать советам главного санитарного врача в ситуации с COVID-19

Путин призвал регионы следовать советам главного санитарного врача в ситуации с COVID-19

Здоровье и жизнь граждан всегда должны стоять на первом месте, поэтому все шаги по смягчению ограничительных мер власти регионов должны согласовывать с главным санитарным врачом, заявил президент РФ Владимир Путин.

Важно исходить из реальной эпидемиологической ситуации, которая складывается на местах, но обязательно учитывать рекомендации специалистов, отметил российский лидер.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время видеоконференции рассказал, что положение дел в регионе не слишком тяжелое, число выписавшихся из больниц превысило число вновь выявленных пациентов с COVID-19, поэтому принято решение пойти на первый этап смягчения режима самоизоляции. Путин поддержал эту инициативу, напомнив, что нужно оставаться в постоянном рабочем контакте с главным санитарным врачом. 

Также президент призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с новым коронавирусом: следует учесть их опыт и сделать все для предотвращения подобного развития событий в России.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #пандемия #регионы рф #коронавирус #COVID-19

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