Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

В канун Дня Победы, отмечаемого в России 9 мая, на официальной странице Белого дома в Twitter появилась запись, посвященная итогу Второй мировой войны. Речь в ней идет о том, что победу над нацистами одержали всего две державы – Соединенные Штаты и Великобритания. Формально Вашингтон не погрешил против истины, когда выкладывал этот пост, поскольку американские и британские войска действительно внесли сою лепту в эту победу. Но к сути этой публикации есть вопросы.

Так, политический консультант и публицист Анатолий Вассерман, комментируя пост Белого дома, напомнил американскому руководству статистические данные. Согласно официальной информации, бойцы Красной армии разгромили более 75% войск вермахта, под знаменами которого на Восточном фронте сражались не только немцы, но и представители других европейских государств. При этом Советский Союз потерял в этой ужасной войне свыше 27 млн человек, большая часть которых были мирными жителями.

Мотивы Запада очевидны, отмечает специалист. В основу строительства послевоенного мира легли ялтинские и потсдамские соглашения, базировавшиеся на как тогда было сказано, «вкладе народов в победу над фашизмом». В настоящее время ситуация изменилась, и США с Европой пытаются перекроить мир, переписывая историю. По этой причине и возникают подобные посты, призванные нивелировать роль Советского Союза.

«Так что без иллюзий: попыток вычеркнуть нас из истории – а значит, из современности – на наш век хватит», – резюмировал Вассерман.

Ранее Анатолий Вассерман выразил опасение, что Запад может предпринять попытку подменить архивы с информацией о Второй мировой войне.