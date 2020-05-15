Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о 16 медицинских центрах, возведенных по линии министерства обороны для лечения пациентов с выявленным коронавирусом.

Об окончании строительства 16 медицинских центров вместительностью 1,6 тыс. коек для пациентов с диагностированным COVID-19 сообщил президенту министр обороны РФ Сергей Шойгу. Помощь в возведенных медцентрах, которые оборудованы новейшей медицинской техникой, будет оказываться как военным, так и гражданским лицам, сообщает РИА Новости.

Строительство медицинских учреждений велось в течение двух месяцев. Глава государства подчеркнул, что все объекты построены на совесть.