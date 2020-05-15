Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны
"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией

Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны
"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией

Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией
14:39   15 Мая 2020
Общество

Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о 16 медицинских центрах, возведенных по линии министерства обороны для лечения пациентов с выявленным коронавирусом.

Об окончании строительства 16 медицинских центров вместительностью 1,6 тыс. коек для пациентов с диагностированным COVID-19 сообщил президенту министр обороны РФ Сергей Шойгу. Помощь в возведенных медцентрах, которые оборудованы новейшей медицинской техникой, будет оказываться как военным, так и гражданским лицам, сообщает РИА Новости.  

Строительство медицинских учреждений велось в течение двух месяцев. Глава государства подчеркнул, что все объекты построены на совесть. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#москва #путин #минобороны #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...