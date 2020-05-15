Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны
"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией

Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны

Путин высказался о построенных для лечения COVID-19 медцентрах Минобороны
"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

 Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение

Статистика в пользу России: порты Латвии переживают серьезное падение
Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

Вассерман: Запад мечтает вычеркнуть нас из истории

 Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией

Армия США подготовила методичку по борьбе с Россией
14:39   15 Мая 2020
Политика

"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

Голосование за кандидатов на премию Немцова было надежно защищено от накруток, заявила пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

Об этом она сообщила в интервью в эфире "Эха Москвы". Но ее заявление не соответствует действительности. Еще в апреле Федеральное агентство новостей (ФАН) смогло наглядно показать, как любой пользователь Сети может с легкостью обойти "надежную" защиту голосования.

За месяц голосования читатели издания должны были из 36 кандидатов выбрать пятерку самых заметных оппозиционных активистов. В случае победы один из участников мог получить премию в размере 10 тысяч евро от жюри фонда. Однако 11 мая издание обнародовало статью, где признало, что голосование носило "манипулятивный характер". Замечена подозрительная активность пользователей из московского региона. ФАН показал, что любой может обойти защиту сайта "Новой газеты" от накруток. В Сети опубликован видеоролик, в котором наглядно продемонстрировано, как люди обходят эту систему защиты. В результате "Новая" аннулировала итоги кандидатов, а само голосование отменила.

ФАН утверждает, что ситуация могла быть искусственно создана "Новой", чтобы продвинуть своего кандидата, в котором нуждалась редакция. Соответственно, голосование было аннулировано в последний момент, а победителя теперь выберут из лонг-листа премии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#фан #премия немцова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...