"Новая" могла сорвать голосование по премии Немцова, чтобы продвинуть своего кандидата

Голосование за кандидатов на премию Немцова было надежно защищено от накруток, заявила пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

Об этом она сообщила в интервью в эфире "Эха Москвы". Но ее заявление не соответствует действительности. Еще в апреле Федеральное агентство новостей (ФАН) смогло наглядно показать, как любой пользователь Сети может с легкостью обойти "надежную" защиту голосования.

За месяц голосования читатели издания должны были из 36 кандидатов выбрать пятерку самых заметных оппозиционных активистов. В случае победы один из участников мог получить премию в размере 10 тысяч евро от жюри фонда. Однако 11 мая издание обнародовало статью, где признало, что голосование носило "манипулятивный характер". Замечена подозрительная активность пользователей из московского региона. ФАН показал, что любой может обойти защиту сайта "Новой газеты" от накруток. В Сети опубликован видеоролик, в котором наглядно продемонстрировано, как люди обходят эту систему защиты. В результате "Новая" аннулировала итоги кандидатов, а само голосование отменила.

ФАН утверждает, что ситуация могла быть искусственно создана "Новой", чтобы продвинуть своего кандидата, в котором нуждалась редакция. Соответственно, голосование было аннулировано в последний момент, а победителя теперь выберут из лонг-листа премии.